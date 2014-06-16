قرابة مليون عاطل عن العمل في المملكة السعودية

بعدما أعلنت هيئة الاحصاء السعودية أن إجمالي الباحثين عن عمل بالمملكة تجاوز في الربع الأول من 2017 مستوى 900 ألف شخص، عبر السعوديون عن أسفهم لأعداد العاطلين التي اعتبروها عالية

وقال تقرير إن عدد الباحثين عن عمل بلغ 906552 شخصا، 75.84% منهم من النساء. وبلغ عدد الذكور الباحثنين عن عمل 219.017 فردا.وأوضح التقرير أن عدد السعوديين الباحثين عن عمل في الربع الأول من العام الحالي انخفض بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع الرابع من عام 2016، حين بلغ عدد الباحثين عن عمل 917563 شخصا