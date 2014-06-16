محمد السادس يصف مسؤولي بلاده بـ"الخونة"

صب العاهل المغربي محمد السادس جام غضبه، اليوم السبت، على المسؤولين السياسيين والوزراء والموظفين المغاربة الذين "لا تتوفر فيهم الكفاءة وروح المسؤولية"، واصفا إياهم بـ"الخونة".

وانتقد الملك محمد السادس المسؤولين "المتكاسلين عن أداء واجباتهم"، داعيا إلى محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.

وقال الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 18 لتربعه على العرش بالمغرب: "تصدمنا الإنجازات والمشاريع التي لم تكتمل ومن المخجل أن نقول أننا في المغرب اليوم".

وهاجم المسؤولين "المتقاعسين"، قائلا: "لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه أن يخرج من بيته ويقود سيارته وينظر إلى الناس بدون خجل أو حياء".

وانتقد العاهل المغربي الموظفين العموميين، قائلا إن "العديد منهم لا يتوفر فيهم ما يكفي من الكفاءة والطموح ولا تحركهم روح المسؤولية".

وأضاف أن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية.

وشدد الملك محمد السادس على أن التطور السياسي والتنموي في المغرب "لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة"، مشيرا إلى أنه " عندما تكون النتائج إيجابية تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة، أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي وإرجاع كل الأمور إليه".