الاحتـلال الاسرائيلي سرق وثائق تاريخية"مهـمة" خـلال إغلاقـه المسجد الأقصــى

شريط الاخبار
الحكومة تستعدّ لوقف دعم الاستثمار العمومي لصالح الخواص الجزائر تدخل مسار تسوية الأزمة الخليجية - القطرية القنصلية الفرنسية تفرض شروطا تعجيزية على الطلبة الجزائريين استلام 06 بواخر جديدة للسلع ونقل المسافرين عن قريب أوبك تناقش سبل رفع مستوى الامتثال لاتفاق خفض الإمدادات هذه تفاصيل تحقيق وزارة التجارة حول مصانع تركيب السيارات ألسنة النيران تلتهم 300 هكتار من غابات الأطلس البليدي نسيب يؤكد مواصلة الجهود لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب إحصاء 3905 كيس لـ 5948 متطوع من موظفي سلك الأمن نقابة شبه الطبيين تطالب بمعاقبة المتسببين في وفاة أم وجنينها عريبي يطالب حزبلاوي بالتحقيق في أسباب وفاة أم وجنينها بالجلفة الحكومة تشدد الرقابة على تمويل الأحزاب والجمعيات تسريع مسار تحويل الاقتصاد وإعادة هيكلته محور الثلاثية المقبلة تسجيل خسائر تفوق 300 هكتار من الغطاء النباتي والغابي الجزائر صرفت 1200 مليار على النازحين الأفارقة في أقل من 04 سنوات انطلاق التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة الـ باك بداية من الغد بوتفليقة يجدد حرص الجزائر على حسن الجوار مع المغرب انتهاء آجال بيع تذاكر الحج واستصدار التأشيرة اليوم تعويض جميع المتضررين من الحرائق بمن فيهم غير المؤمّنين بـ 17 ولاية محاضرات ودروس بالفنادق والخيم لحماية الحجاج الجزائريين فكريا بعد «الإعذارات» ... «التحاور» لاستكمال «معركة» وقف نهب المال العام 10 آلاف سائح جزائري يتوافدون على الخارج لقضاء العطلة حداد يتحث عن مؤامرة والحكومة تصر بالأدلة هل يحضّر بلخادم للعودة؟ قايد صالح يشرف على تمرين مجد 2017 على الحدود مع موريتانيا تيزي وزو الأولى وطنيا للمرة التاسعة وأشبال الأمة يصنعون المفاجأة الاشتباه في تحويل غير قانوني للأموال دون تصريح من بنك الجزائر وزير التجارة يعطي الضوء الأخضر لتسويق سيارات سوفاك اليوم قاسي السعيد يواصل غربلة مؤيدي غريب وشاوشي في عين الإعصار سواح جزائريون يتسببون في تهريب ملايين الأورو إلى تونس بعد حداد... هل جاء الدور على اعمر بن عمر، سيم وآخرين؟ أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد اجتماع أوبك صيدال يراهن على إنتاج 300 مليون وحدة مطلع 2019 أمبيا تتهم بطاش بتحويل الحزب إلى ملكية خاصة وزارة التجارة تفرج عن 113 رخصة لاستيراد الحديد تصدر الرياضيّين والعلميّين الترتيب يوحي ببداية نجاح الإصلاحات كمال رزاق بارة.. نهاية رجل وطني المطالبة بإعادة النظر في قانون الجمعيات ودعم المنظمة في مهامها باريس تغازل الجزائر لمواجهة الجماعات الإرهابية في الساحل رجال أعمال نافذون ممنوعون من القروض بسبب عدم تسديد الديون
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. الاحتـلال الاسرائيلي سرق وثائق تاريخية"مهـمة" خـلال إغلاقـه المسجد الأقصــى

الاحتـلال الاسرائيلي سرق وثائق تاريخية"مهـمة" خـلال إغلاقـه المسجد الأقصــى

  31 جويلية 2017 - 10:48   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الدولي
الاحتـلال الاسرائيلي سرق وثائق تاريخية"مهـمة" خـلال إغلاقـه المسجد الأقصــى

أكد المختص في الشأن الفلسطيني جمال عمرو أن  فترة إغلاق بوابات المسجد الأقصى من طرف الاحتلال الاسرائيلي كانت فرصة ليعيث فسادا داخل الحرم ، حيث أقدم على سرقة العديد من الوثائق التاريخية الهامة من أرشيف المسجد تتعلق بالأوقاف الإسلامية بالقدس والمسجد الأقصى

وأوضح عمرو في حصة خاصة للإذاعة الجزائرية -ستبث منتصف النهار على أثير القناة الأولى بالتنسيق مع إذاعة صوت فلسطين- أن الاحتلال استباح المسجد الأقصى طيلة أربعة عشر يوما كاملة وأدخل معدات ثقيلة وسيارات عملاقة ، فضلا عن أجهزة متطورة جدا ، مضيفا أن مواجهة هذا العمل السافر وجرد الخسائر والتعرف على أدق التفاصيل والوثائق وعلى ما صوره وخطفه الاحتلال من مستندات وتصوير لملفات العقارات ، تحتاج إلى وقت وخبراء لإحصاء الخسائر التي وصفها بالكبيرة جدا ، مؤكدا انها تمس جميع المسلمين عبر العالم ولكل مسلم الحق في معرفة ما الذي جرى داخل أولى القبلتين.وقال المتحدث إن لجانا تم تشكليها لتوثيق وإحصاء حجم الخسائر ، لتنوير الرأي العام الدولي ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي ووضع حدا لانتهاكاته.وكان رئيس مركز القدس الدولي، حسن خاطر قد عبر عن مخاوف من تعرض المسجد الأقصى لسرقات شملت وثائق العائلات المقدسية وسجلات المحاكم والوقفيات في القدس، خاصة وأن كافة الأقفال والأدراج بمرافق المسجد وجدت مكسورة

اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية "التعاون الإسلامى" حول القدس

وفي غضون ذلك ،  تعقد منظمة التعاون الإسلامى، هذا  الثلاثاء اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بالدول الأعضاء فى المنظمة وذلك فى مدينة اسطنبول التركية.وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة، الأحد، بأن الاجتماع سيبحث متابعة دعم المقدسيين وذلك لتمكينهم من الصمود والحفاظ على هويتهم وصون المقدسات الإسلامية فى القدس الشريف فى ظل التطورات الأخيرة والتى استهدفت وضع قيود على دخول المسجد الأقصى المبارك.كما سيبعث الاجتماع برسالة موحدة من قبل دول العالم الإسلامى إلى المجتمع الدولى تطالبه فيها بضرورة إلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باحترام قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف وكافة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبخاصة القدس الشريف التى تعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.وكانت منظمة التعاون الإسلامى قد عقدت الـ 24 جويلية الماضى اجتماعا طارئا لمندوبى الدول الأعضاء بالمنظمة وذلك من أجل بحث التصعيد الإسرائيلى الأخير ضد المسجد الأقصى المبارك بالإضافة إلى عقد ملتقى دولى حول القدس فى العاصمة الأذرية باكو فى سياق جهودها المتواصلة بغية مطالبة المجتمع الدولى والقوى الفاعلة فى العالم بضرورة الحيلولة دون تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة والتى تهدد الطابع الإسلامى للأقصى المبارك

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات