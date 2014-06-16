توقيف أكثر من ألف مشتبه به في الإرهاب خلال أسبوع بتركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين أن قوات الأمن أوقفت خلال الأيام الـ7 الماضية 1098 مشتبها بهم بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأشار بيان صادر عن الداخلية التركية أن 831 من هؤلاء احتجزوا للاشتباه في صلتهم بالداعية التركي المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن 213 من الموقوفين يشتبه في صلتهم بـ"حزب العمال الكردستاني" المدرج على قوائم الإرهاب التركية والأوروبية والأمريكية.

علاوة على ذلك، اعتقل 46 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش"، بينما احتجزت السلطات 8 آخرين بتهمة التواطؤ مع جماعات إرهابية يسارية.

تجدر الإشارة إلى أن حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا عقب إحباط محاولة الانقلاب 15 جويلية 2016 طالت ألوف المسؤولين الإداريين والعسكريين، مما أثار انتقادات كثيرة في الغرب، إذ وجهت إلى أنقرة اتهامات باضطهاد الحريات الديمقراطية.