أربع لجان لفحص أضرار اقتحام الاحتلال للأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى إنه تم تشكيل أربع لجان متخصصة لفحص وتقييم الأضرار الناجمة عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى.

وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، في بيان: "قامت إدارة الأوقاف الإسلامية بتشكيل أربع لجان متخصصة، لفحص وتقييم جميع الأضرار الناجمة عن اقتحام المكاتب والمراكز في المسجد الأقصى المبارك، بجميع مرافقه، من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأهابت الدائرة بعدم التعاطي مع ما تتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة الاحتلال الإسرائيلي وثائق أملاك الأوقاف أثناء أحداث الأقصى خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ الخطيب إن "ما ورد على لسان رئيس مركز القدس الدولي بشأن سرقة وثائق أملاك الأوقاف غير دقيق ولا يستند إلى أي أساس أو تحقيق أو تدقيق رسمي، ولا نعلم الهدف من إثارة ما صدر عنه".

وأضاف البيان "تؤكد دائرة أوقاف القدس حرصها التام على بيان كل الحقائق وإعلام الرأي العام بها إلى حين انتهاء عمل اللجان، وتقديم التقارير الرسمية بشأن كل الوثائق الموجودة في المسجد الأقصى المبارك".