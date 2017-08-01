تونس تعتقل11 مهاجرا غير شرعيا مغربيا

أوقف الأمن التونسي 11 مواطنا يحملون الجنسية المغربية، جنوب البلاد، كانوا يعتزمون العبور إلى الأراضي الليبية والانطلاق من هناك في رحلة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية.

واعتقل المشتبه بهم أثناء حملة مداهمات لعدد من الشقق في مدينة تطاوين، جنوب تونس، بحسب ما أفادت به إذاعة المدينة اليوم الثلاثاء.

وأشارت الإذاعة الحكومية إلى أن الموقوفين كانوا يعتزمون التخطيط لاجتياز الحدود التونسية الليبية خلسة للقيام بهجرة غير شرعية انطلاقا من سواحل ليبيا نحو إيطاليا وذلك بمساعدة وسيط من مدينة تطاوين.

ويعبر مهاجرون من دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء سرا عبر المناطق الجنوبية من تونس نحو الأراضي الليبية، حيث تشكل سواحل ليبيا المضطربة منصة انطلاق لأغلب الهجرات السرية إلى شمال المتوسط.