تركيب كاميرات لرصد الارهابيين في محطات القطار بألمانيا

ركبّت السلطات الألمانية، أول كاميرات للتعرف على الوجوه بمحطة قطارات رئيسية في العاصمة برلين أمس الثلاثاء.

وقال ينس شوبرانسكي المتحدث باسم الشرطة، معلقا على المشروع التجريبي الممتد لستة أشهر في إطار تعهد الحكومة المحافظة التي تتزعمها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بضخ المزيد من الأموال لدعم الشرطة والأمن "نود تجربة كفاءة التكنولوجيا في الواقع" في مساعدتنا على مكافحة الإرهاب،

وكشفت استطلاعات للرأي قبل الانتخابات المقررة في الشهر المقبل، عن قلق كثير من الناخبين بشأن الأمن، الانتقادات الموجهة لميركل لسماحها بدخول أكثر من مليون مهاجر لألمانيا.

وتم إدخال صور بضع عشرات من المتطوعين الألمان في نظام المراقبة الجديد لقياس مدى كفاءة البرامج في التعرف عليهم وتمييزهم عن باقي المارة في محطة القطارات.

وشكك أولريتش شيلنبيرغ، رئيس نقابة المحامين الألمانية، في جدوى التكنولوجيا الجديدة، وقال إن المهاجر الذي نفذ أشد الهجمات فتكا في ألمانيا العام الماضي كان مراقبا من قبل الأمن، وذلك في إشارة إلى أنيس العامري الذي دهس 12 شخصا وأرداهم قتلى بشاحنة في سوق لهدايا أعياد الميلاد ببرلين العام الماضي.