أكثر من مليون طفل يمنى معرضون للموت بسبب الكوليرا

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" من أن أكثر من مليون طفل فى اليمن عرضة للموت أكثر من غيرهم بثلاثة أضعاف، فى حال إصابتهم بالكوليرا.

وأوضحت المنظمة- حسبما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأربعاء، أن أنظمة المناعة لدى هؤلاء الأطفال أضعفها سوء التغذية الحاد، ويأتى تعليق "أنقذوا الأطفال" فى الوقت الذى بلغ فيه عدد اليمنيين المصابين بالكوليرا أكثر من 430 ألف شخص.

وأضافت أن 200 ألف طفل يمنى تحت سن الخامسة معرضون لخطر الموت الوشيك من الجوع، بعد مرور عامين على الحرب الأهلية التى قادت البلاد إلى حافة المجاعة، وأدت إلى انهيار نظام الرعاية الصحية، ووصفت المنظمة البريطانية غير الحكومية أطفال اليمن بأنهم "محاصرون فى دائرة من الجوع والمرض".

كانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت- فى وقت سابق- بأن عدد الوفيات جراء تفشى مرض الكوليرا فى اليمن ارتفع إلى ألف و500 حالة.