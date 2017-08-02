مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون يهود باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة صباح اليوم الأربعاء، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على دفعات منذ الصباح وإن 4 مجموعات حتى الآن قامت باقتحام باحات الأقصى كل مجموعة تتكون من 30 إلى 40 مستوطنا.

وشهد الأقصى، يوم أمس، أكبر حملة اقتحام من قبل المستوطنين منذ عام 1967 بمناسبة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، حيث وصل عدد المقتحمين إلى 1264، بالتزامن مع تأديتهم طقوساً وشعائر تلمودية.

من جهته أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية أن إسرائيل تسعى لتكريس هيمنتها على مدينة القدس، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الهباش ـ في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الاخبارية اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تتعمد افتعال أحداث متتالية تختلف في صورتها ولكنها تتفق في الهدف وهو فرض الوجود الإسرائيلي وتهويد مدينة القدس الشرقية برمتها وفى القلب منها مسجد الأقصى المبارك.



