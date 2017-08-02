قطر تشتري 7 قطع بحرية إيطالية بـ5 مليار أورو

وقعت قطر، الأربعاء صفقة لشراء 7 قطع بحرية بقيمة 5 مليارات يورو من إيطاليا.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، مع نظيره الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، في الدوحة: "وقعنا مع الجانب الإيطالي صفقة بقيمة 5 مليارات يورو لشراء 7 سفن تابعة للقوات البحرية" القطرية.

من جهته، قال ألفانو: "نهدف لدعم خطط قطر على المستوى الدولي، ومهتمون بتطوير التعاون الدفاعي بين قطر وإيطاليا"، كما أعرب عن قلق بلاده إزاء الأزمة الخليجية، مضيفا: "لا نريد أن نرى أي تصعيد في منطقة الخليج وندعم الحوار".