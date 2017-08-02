عملية طعن جديدة قرب قطاع غزة

أعلنت شرطة دولة الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، أن فلسطينيا طعن بسكين مستوطنا إسرائيليا وأصابه بجروح اليوم الأربعاء، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في مدينة يبنا القريبة من قطاع غزّة .

وما زالت الشرطة تحقق في ملابسات الهجوم الذي وقع في واحد من المحلات التجارية في مدينة يبنا في الجزء الأوسط من البلاد، و لم يتمكن المحققون بعد من التأكد مما إذا كانت هناك خلفيات سياسية وأمنية تقف خلف هذا الهجوم، أو أنه عمل جنائي.

وقالت الشرطة في بيان، إن المشتبه به اعتقل من قبل المارة في مكان الحادث وتم تسليمه إلى الشرطة".

والمهاجم شاب فلسطيني لا يتجاوز عمره 19 عاما، وقد طعن مستوطنا يبلغ من العمر 43 عاما في الجزء العلوي من جسمه، ووفقا لخدمة الإسعاف فإن الأطباء يقيّمون حالة جروحه، ما بين معتدلة وبليغة.