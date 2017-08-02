الكنيست يدعو لتشريع قانون يسمح بإعدام "منفذي العمليات" من الفلسطينيين

يعتزم نواب من حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم تقديم مقترح للكنيست لتعديل قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب، لضمان عقوبة الإعدام بحق من ينفذ من الفلسطينيين عمليات تودي بحياة إسرائيليين.

ودعت نائب رئيس الكنيست الإسرائيلية عن حزب "الليكود" اليميني، ناوا بوكر، إلى تشريع قانون يسمح للمحكمة العسكرية الإسرائيلية، بإصدار حكم الإعدام على "منفذي العمليات من الفلسطينيين التي تتسبب بالقتل".

وقالت بوكر في تصريحات صحفية لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إنها ستطرح هذا الموضوع قريبا على الكنيست الإسرائيلي، مدعية أن ذلك يأتي ردا على ما وصفته بـ"الجرائم" التي ارتكبها الفلسطينيون بحق الأبرياء الإسرائيليين.