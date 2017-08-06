بريطانيا تدفع 40 مليار أورو لمغادرة الاتحاد الأوروبي

أكدت مصادر حكومية بريطانية رفيعة المستوى استعداد المملكة لدفع ما يصل إلى 40 مليار أورو لإتمام اتفاق مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة "التلغراف" البريطانية إن بريطانيا ليست مستعدة لدفع المبلغ إلا في إطار اتفاق أوسع نطاقا يتضمن اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن موقف الاتحاد الأوروبي يتمثل في الحصول على 60 مليار أورو؛ ولكن بريطانيا تريد 30 مليار أورو ولذا فإن نقطة الالتقاء ستكون نحو 40 مليار يورو رغم عدم التوصل لاتفاق صريح حول ذلك حتى الآن.

ورفضت الحكومة التعليق على التقرير، فيما أوضحت التليغراف أن بريطانيا أكدت سابقا أنها ستدفع أي التزامات مستحقة دون ذكر مبلغ بعينه.