مقتل 5 عناصر من داعش شمال العراق

قتل خمسة عناصر من ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) جراء قصف طائرات التحالف الدولي مواقع التنظيم غربي كركوك، شمال العراق.

وصرح مصدر أمني بأن الطائرات قصف مواقع "داعش" غربي كركوك، بناء على معلومات استخبارية مما أسفر القصف عن مقتل خمسة عناصر التنظيم الارهابي.

في سياق متصل سقطت أربع قذائف هاون على قرية زراعية شمال شرق بعقوبة، شمال شرق العراق .

وقال مصدر أمني إن أربع قذائف هاون سقطت على قرية ابو كرمة، شمال شرق بعقوية، مما أسفر عن الحاق أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.