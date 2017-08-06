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43 قتيلا على يد قوات التحالف في سوريا

  06 أوت 2017 - 10:39   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الدولي
43 قتيلا على يد قوات التحالف في سوريا

قتل 43 مدنيا على الأقل يوم السبت في قصف لطيران  التحالف الدولي  الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على مناطق سكنية في  مدينة الرقة معقل تنظيم ما يسمى ب "الدولة الإسلامية" الارهابي شمالي سوريا   بحسب الإعلام الرسمي السوري.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "طيران التحالف الأمريكي  ارتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 43 من المدنيين وعددا من الجرحى في مدينة  الرقة".
ونقلت عن مصادر أهلية قولها إن طيران التحالف "قصف ظهر اليوم عدة مناطق سكنية  في مدينة الرقة  ما تسبب بمقتل 43 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح  متفاوتة  ووقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم".
ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.
وفي وقت سابق اليوم اتهمت مسؤولة في الهلال الأحمر السوري التحالف الدولي   بقصف مبنى المشفى الوطني في مدينة الرقة ليلة الخميس الماضي بالقنابل  الفوسفورية.
ونقلت الوكالة عن دينا الأسعد نائب مدير فرع الهلال الأحمر السوري في الرقة  قولها إن "طائرات التحالف قصف ليلة الخميس الماضية بالقنابل الفوسفورية مبنى  المشفى الوطني في مدينة الرقة". وأضافت أن " المشفى تعرض أيضا لقصف بأكثر من  20 قذيفة استهدفت مولدات الكهرباء وسيارات المشفى وأقساما داخله "  لافتة إلى  أن المشفى "يقدم خدماته لأكثر من 100 ألف شخص في المدينة".
يشار إلى أن طيران التحالف الدولي منذ عام 2014  غارات بشكل شبه يومي على مواقع  تنظيم (داعش) في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى  الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.
وأقر التحالف بقتل 624 مدنيا في سوريا والعراق منذ بداية عملياته منذ عام  2014.

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