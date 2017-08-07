الأردن تؤكد أن مستقبل القضية الفلسطينية على المحك

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أن مستقبل القضية الفلسطينية "على المحك"، وأن الوصول إلى حل يزداد صعوبة.

وأكد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الأحد، في قصر الحسينية، رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم في المجلس ورؤساء اللجان النيابية، أنه لن يكون هناك أي اختراق في عملية السلام، إذا لم يكن هناك التزام أمريكي بدعم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

ودعا في هذا الصدد، إلى مضاعفة الجهود والعمل بشكل مكثف مع الإدارة الأمريكية، لتحقيق التقدم الضروري خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية والقدس من أبرز التحديات التي تواجه الأردن.

وقال العاهل الأردني بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "لولا الوصاية الهاشمية وصمود المقدسيين لضاعت المقدسات منذ سنوات"، مضيفا أن النجاح يتطلب موقفا موحدا مع الفلسطينيين، حتى لا تضعف القضية.

جدير بالذكر أن الملك عبدالله الثاني سيجري مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الزيارة التي سيقوم بها اليوم الاثنين إلى رام الله، وستتناول المباحثات الثنائية الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، والجهود المبذولة لتحريك العملية السياسية، بالإضافة إلى التطورات في المنطقة.