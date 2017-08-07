مساع تونسية لحل الأزمة الليبية

يجري رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، زيارة رسمية إلى تونس بدء من اليوم الإثنين، وذلك لإجراء لقاء مع الرئيس التونسي، الباجي القايد السبسي، بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية.

حسب ما أفادت به صحيفة العرب اللندنية، فإنّ الطرفين سبيحثان خلال لقاءهما مستجدات الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والأمني، وسبل تفعيل لتفاق باريس إلى جانب استعراض "خارطة الطريق" المقترحة من طرف تونس لحل الأزنة نهائيا.

وأضاف المصدر ذاته، أنّ، السراج، يسعى من خلال هذه المبادرة إلى حل القضايا الخلافية العالقة بين الفرقاء الليبيين، والانتقال إلى البناء من خلال تحديد الخطوات الممكن تنفيذها في المرحلة المقبلة .