السعودية تقلص إمدادات النفط إلى آسيا

قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، إن السعودية أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، ستخفض إمدادات النفط لآسيا بنسبة 10% في سبتمبر/أيلول التزاما باتفاق المنتجين لخفض الإمدادات.

وقالت أربع مصاف من أصل سبع شملها مسح "رويترز"، إنها أبلغت بأول خفض للإمدادات منذ اتفاق منظمة "أوبك" ومنتجين من خارجها على رأسهم روسيا على خفض الإمدادات في نوفمبر.وستنخفض إمدادات النفط السعودية للصين في الأغلب بين 5% و10%، حسبما ذكر أحد المصادر، وقال مصدر آخر إن الإمدادات لجنوب شرق آسيا والهند ستنخفض بواقع مليون برميل يوميا عن الكميات المتعاقد عليها لشهر سبتمبر.