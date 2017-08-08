انقاذ155 مهاجرا قبالة سواحل طرابلس

أنقذ حرس السواحل الليبي أرواح 155 مهاجرا، بينهم 18 امرأة و10 أطفال، كانوا على متن قارب متهالك في مياه البحر الأبيض المتوسط قرب العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الاثنين عن المتحدث باسم البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، قوله إن المهاجرين ينتمون إلى 12 جنسية إفريقية، بالإضافة إلى شخص ينحدر من بنغلاديش.

وأوضح المسؤول الليبي أن عملية الإنقاذ نفذت من قبل دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس (الزورق صبراته) قبالة ميناء سيدي بلال، مؤكدا وجود سفينة أجنبية، تبين لاحقا أنها إسبانية، في المنطقة.

وذكر العميد أن الدورية طالبت السفينة بمغادرة المياه الليبية، غير أنها رفضت في بادئ الأمر ولم تقم بذلك إلا بعد أن يئست من نقل المهاجرين.





