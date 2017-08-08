السعودية ترحب بالحجاج وتوجيهات ملكية باتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمنهم

أعلن نائب عاهل المملكة السعودية الأمير محمد بن سلمان, نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز, ترحيب المملكة العربية السعودية بحجاج بيت الله الحرام, مؤكدا أنه تم التوجيه لجميع الجهات الحكومية والأهلية بالمملكة ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمن وأمان.

جاء ذلك خلال كلمة نائب العاهل السعودي, خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء السعودي بمدينة جدة, حيث أكد حرص العاهل السعودي على "تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام, والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاما بعد عام, انطلاقا من مسؤولية المملكة السعودية الكبيرة تجاه هذه الرسالة العظيمة شرف خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وقاصديها من ضيوف الرحمن الذين يفدون من جميع دول العالم"