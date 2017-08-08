حزب "شيوعيو روسيا" يدين الأحكام الصادرة ضد معتقلي أكديم ازيك

أدان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي "شيوعيو روسيا" الأحكام الصادرة مؤخرا في حق المعتقلين الصحراويين مجموعة "اكديم ازيك" الذين تمت محاكمتهم من طرف محكمة الاحتلال المغربية معتبرا إياها منافية للشرعية الدولية.

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الثلاثاء صادر عن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الذي يعتبر القوة الخامسة في روسيا الاتحادية أكد "أنه لا يحق لمحكمة مدنية مغربية محاكمة مواطنين صحراويين فما بالك بمحكمة عسكرية علما أنه في الوقت الحاضر العديد من البلدان في العالم تعترف بسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والاعترافات تتوصل بها بنجاح".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية والاستقلال مطالبا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين خاصة مجموعة أكديم ازيك وجميع النشطاء الصحراويين في السجون المغربية.

إلى ذلك كانت محكمة الاحتلال المغربي بمدينة سلا قد اصدرت يوم 19 يوليو المنصرم أحكاما قاسية في حق 23 ناشطا من المجتمع المدني الصحراوي مجموعة "أكديم إزيك" تراوحت بين السجن 20 سنة الى المؤبد.