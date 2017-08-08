الجزائر تدعو إلى لم الشمل لحل أزمات المنطقة

وصل وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أمس الاثنين إلى دولة الكويت حيث استقبله أميرها الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، في جولة إقليمية يقوم بها مساهل .

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية أعرب، في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب الاجتماع، عن تأييده القوي للمبادرة الكويتية لحل الأزمة بين قطر والرباعية العربية، مشيدا بالجهود الرامية في هذا السبيل من قبل دولة الكويت وأميرها شخصيا.وأكد مساهل الصباح، استعداد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وحكومته لتعميق وتوسيع التعاون بين الدولتين، بالإضافة إلى رغبة الجزائر القوية في مواصلة التشاور بشأن القضايا المشتركة، سواء كانت تتعلق بما يجري في الشرق الأوسط أو بما يهدد سلم وأمن الدولتين، لا سيما الإرهاب والتطرف.وقال الوزير: "إننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن نجمع شملنا ونتعاون لأننا نعيش أزمات، سواء تعلق الأمر بما يجري في سوريا أو في ليبيا أو في العراق أو في اليمن، ولا بد من أن نجمع شملنا ونتكلم بصوت واحد وندافع على مصالحنا، لأننا نملك الإرادة ونملك القدرة على حل مشاكلنا بأنفسنا دون أي تدخل أجنبي مهما كان".وأضاف مساهل أن الجزائر ستظل متمسكة بهذا الموقف الثابت، ولن تتدخل في شؤون أي دولة ولن تقبل بالتدخل في شؤونها من أي طرف كان، مشيرا إلى وحدة المواقف الجزائرية والكويتية في هذه المسألة.