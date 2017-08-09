مناورات يابانية أمريكية تحسبا لأي تهديد في شبه الجزيرة الكورية

أجرى، اليوم الأربعاء، مقاتلات يابانية مناورات جوية مشتركة مع قاذفات أمريكية أسرع من الصوت بالقرب من شبه الجزيرة الكورية وذلك تحسبا لأي تهديد قد تشكله كوريا الشمالية.

وأوردت مصادر إعلامية، بيانا صادر عن قوة الدفاع الذاتي الجوية، مفاده أن"المناورات شاركت فيها قاذفتان أمريكيتان من طراز بي-1 بي لانسر ومقاتلتان يابانيتان طراز إف-2"، مضيفا أن المناورات تدخل في إطار تدريبات عسكرية لمواجهة أي خطر محتمل في المنطقة.

وأشار البيان ذاته، أن الطائرات الأمريكية القادرة على حمل قنابل نووية أعقبت المناورات مع اليابان بإجراء تدريبات منفصلة مع القوات الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية قد ذكرت، اليوم، أنها تدرس توجيه ضربة لجزيرة جوام الأمريكية الواقعة في المحيط الهادي وذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي تهديد من بيونغ يونغ سيقابل "بالنار والغضب".