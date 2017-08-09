دهس جنودا فرنسيين في ضواحي باريس

أكدت شرطة باريس أنها تجري عملية خاصة في ضاحية لوفالوا-بيري قرب باريس وتلاحق سيارة تشتبه أنها دهست عددا من الجنود.

وأوضحت الشرطة إصابة 6 جنود فرنسيين 4 منهم بجروح طفيفة واثنان بجروح خطيرة جراء الحادثة، وامتنعت الشرطة عن الحديث عن طابع عملية الدهس، فيما وصف عمدة بلدة لوفالوا-بيري في تصريحات صحفية، الحادثة بأنها هجوم متعمد، وقال العمدة باتريك بالكاني إن الجاني كان ينتظر قرب ثكنة عسكرية، وعندما خرجت مجموعة من العسكريين من البوابة، ركب سيارته ونفذ عملية الدهس.

وتابع أن الهجوم نُفّذ بواسطة سيارة BMW في نقطة تبعد 200 متر عن مبنى البلدية.