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الجزائر غير معنية...قطر تلغي رسوم التأشيرة عن رعايا 80 دولة

  09 أوت 2017 - 12:55   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الدولي
الجزائر غير معنية...قطر تلغي رسوم التأشيرة عن رعايا 80 دولة

 أعلنت هيئة السياحة القطرية اليوم الأربعاء عن إعفاء مواطني 80 دولة من رسوم تأشيرة دخول قطر، في خطوة تهدف لتشجيع السياحة.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، قال رئيس قطاع تنمية السياحة بهيئة السياحة القطرية إن الدوحة أطلقت خدمة جديدة لتيسير الحصول على تأشيرات الدخول إلى قطر.
ويدخل قرار الإعفاء حيز التنفيذ بشكل فوري، وتنقسم الدول المعفاة إلى قائمتين، القائمة الأولى تتضمن 47 دولة، وبإمكان مواطني هذه الدول دخول قطر دون ترتيبات مسبقة، ويمكنهم الحصول على تأشيرة سارية المفعول لمدة 30 يوما لدى وصولهم إلى قطر، يمكن استخدمها لعدة زيارات.

والقائمة الثانية، تتضمن 33 دولة يمكن لمواطنيها الحصول أيضا على تأشيرة لدى وصولهم إلى قطر، تبلغ مدتها 180 يوما ولعدة زيارات، وتمنح حاملها الحق للبقاء في قطر لمدة 90 يوميا

وقال حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة في قطر: "مع وجود 80 جنسية يستطيع مواطنوها الحصول على تأشيرة مجانا لدى وصولهم، أصبحت قطر أكثر دول المنطقة انفتاحا، ويسعدنا دعوة الزوار لاكتشاف الضيافة الشهيرة والتراث الثقافي والكنوز الطبيعية في قطر".

 

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