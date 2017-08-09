إسرائيل شاركت في مباحثات سرية بشأن الهدنة جنوب سوريا !

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تل أبيب وموسكو وواشنطن، عقدت في أوائل جويلية الماضي، سلسلة لقاءات سرية، بهدف بحث اتفاق الهدنة جنوب سوريا.

ونقلت الصحيفة اليوم الأربعاء عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم، إن اللقاءات التي جرت قبل الإعلان عن إنشاء منطقة تخفيف التوتر جنوب سوريا، عقدت في عمّان وإحدى العواصم الأوروبية، بمشاركة كبار الدبلوماسيين ومسؤولي الأمن من الدول الثلاث.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماعات جرت بحضور كل من المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا مايكل راتني، ومبعوث البيت الأبيض إلى التحالف الدولي بريت ماكغورك من الطرف الأمريكي، ومسؤولين في وزارة الخارجية والدفاع والقوات المسلحة و"الموساد" من الطرف الإسرائيلي، بينما ترأس وفد موسكو مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أردنيين شاركوا أيضا في الاجتماعين اللذين عقدا في عمان، مضيفة أن الاجتماع الثالث في أوروبا عقد على مستوى أعلى مقارنة باجتماعات الأردن.

وذكرت الصحيفة أن الوفد الإسرائيلي عارض مذكرة تخفيف التوتر، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لا يعير الاهتمام اللازم، من وجهة نظر تل أبيب، لتقليص النفوذ الإيراني في الأراضي السورية بأكملها.

واحتج وفد تل أبيب، حسب الصحيفة، على عدم شمول الاتفاق الروسي الأمريكي لـ"حزب الله" والفصائل الإيرانية، مطالبا بسحب مقاتلي الحزب والحرس الثوري الإيراني والجماعات الشيعية من سوريا.