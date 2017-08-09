اعتقال مشتبه به في تنفيذ عملية الدهس بضواحي باريس

نفذت قوات النخبة في الشرطة الفرنسية عملية ناجحة لإلقاء القبض على مشتبه به في تنفيذ عملية دهس أسفرت عن إصابة 6 جنود فرنسيين في ضواحي باريس صباح اليوم.

وذكرت تقارير إعلامية أن إلقاء القبض على الرجل تم في طريق سريع شمالي فرنسا، بعد إطلاق النار على سيارته. ولم يكن بحوزة المشتبه به اي سلاح.

وشوهدت في مكان الحادث سيارة أصيبت بطلقات نارية وسيارات إسعاف. وأكد مصدر قضائي أن الرجل الذي قبض عليه هو نفسه المشتبه به في تنفيذ هجوم الدهس في ضاحية لوفالوا-بيري قرب باريس.

وكانت شرطة باريس قد أكدت إصابة 6 جنود فرنسيين 4 منهم بجروح طفيفة واثنان بجروح خطيرة جراء هجوم دهس وقع صباح اليوم الأربعاء.