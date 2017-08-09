رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد اعتقال منفذ هجوم الدهس بباريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أكد أنه تم إلقاء القبض على منفذ هجوم الدهس الذي استهدف اليوم الأربعاء، مجموعة جنود في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وقال فيليب، أنه تم القبض على المشتبه به بينما كان يقود سيارة في الطريق السريع الرابط بين باريس وبولوني سور مير.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق من اليوم، بأنه تم إلقاء القبض على الرجل في الطريق السريع شمالي فرنسا بعد إطلاق النار على سيارته ولم يكن بحوزة المشتبه به على أي سلاح.

للإشارة، أسفر هجوم الدهس اليوم بإحدى ضواحي باريس، عن إصابة 6 جنود بجروح طفيفة واثنان منهم بجروح خطيرة .