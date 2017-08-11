لا يمكن عمليا ترحيل المهاجرين من ألمانيا

أعلن رئيس وزراء بافاريا الألمانية، هورست زيهوفر، أن ترحيل المهاجرين الذين لم يحصلوا على اللجوء في ألمانيا أمر غير ممكن في الواقع.

وقال زيهوفر، في حديث لموقع "فوكس" "اعتمادا على خبرتي طوال 9 سنوات في منصب رئيس الوزراء، أقول إن هناك أوهاما كبيرة بشأن مسألة الترحيل في ألمانيا"، مشيرا إلى أن ترحيل المهاجرين بعد دخولهم ألمانيا أمر مستحيل تقريبا.

وأوضح رئيس الحكومية البافارية أن المحاكم تتلقى طعونا كثيرة في قرارات الترحيل، وأن ترحيل المهاجرين أمر غير ممكن في كثير من الأحيان بسبب عدم وجود وثائق ثبوتية لديهم أو بسبب حالتهم الصحية.

ودعا زيهوفر إلى ضرورة ترسيم حدود خارجية للاتحاد الأوروبي لاتخاذ القرار حول السماح للمهاجرين بدخول أراضي الاتحاد من عدمه، قائلا إن ذلك سيكون قرارا أكثر إنسانية من نقل مهاجرين عبر القارة الأوروبية ليقال لهم في نهاية المطاف "لا يمكنكم البقاء هنا".