وكالة الطاقة تتوقع نمو الطلب على النفط في 2017

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في 2017، ما سيسهم في تقليص التخمة، رغم إنتاج الخام الأمريكي وضعف التزام "أوبك" بتخفيضات الإنتاج

وعدلت الوكالة اليوم الجمعة توقعاتها لنمو الطلب في 2017 إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.4 مليون برميل يوميا في تقريرها الشهري السابق، وقالت إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إضافية في العام المقبل.وأضافت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسة الطاقة، "ستتعزز الثقة في أن استعادة التوازن ستستمر إذا لم يبد بعض المنتجين المشاركين في اتفاقات الإنتاج".وتعمل منظمة "أوبك" عل خض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بينما تعمل روسيا ومنتجون آخرون خارج المنظمة على خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا حتى مارس 2018 بهدف دعم أسعار النفط