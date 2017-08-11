21 قتيلا و55 جريحا إثر تصادم قطارين بالإسكندرية

كشف موقع المصري اليوم، نقلا عن مصدر أمني، أنّ الحادث وقع بعد صلاة الجمعة بين قطارين أحدهم كان آتٍ من محطة "بورسعيد" والآخر من "القاهرة"، قبل أن يصطدما قرب مدينة الإسكندرية.

ونقل موقع "رويترز" أنّ الحادث أسفر عن وقوع 21 قتيلا وما يربو عن 55 جريحا، فيما يُرتقب ارتفاع الحصيلة اعتبارا لحجم المأساة، ونشر رواد شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور أظهرت حجم الكارثة التي طالت القطارين، فضلا عن مشاهد مؤلمة لجثث متناثرة في كل مكان، وسط جمع غفير من المواطنين.