ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة الاسكندرية

ذكرت مصادر طبية بالإسكندرية أن ثلاجات الموتى بمستشفيات المحافظة، استقبلت حوالي 29 جثة لضحايا الحادث الذي وقع بمنطقة أبيس شرقي مدينة الإسكندرية.

وتحدثت مصادر طبية عن ارتفاع عدد المصابين إلى 88 شخصا على الأقل.

وكانت هيئة السكة الحديدية قد أعلنت أن قطار ركاب كان قادما من القاهرة تصادم مع آخر كان قادما من بورسعيد في تمام الساعة الثانية والربع بعد ظهر اليوم الجمعة، إذ ضرب القطار الأول مؤخرة القطار القادم من بورسعيد بالقرب من محطة خورشيد، على خط القاهرة - الإسكندرية.