الدوحة تطالب الرياض بفتح خطوط جوية وبرية أمام الحجاج القادمين من قطر

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، المملكة العربية السعودية بفتح خطوط مباشرة أمام الطيران القطري، لتيسير الحج جوا، وفتح المنفذ البري أمام الحجاج القادمين من قطر.

وقال رئيس اللجنة علي بن صميخ المري في مؤتمر صحفي بالدوحة اليوم السبت: "نطالب السلطات في المملكة العربية السعودية بإزالة العراقيل التي وضعتها أمام الحجاج القطريين، من خلال فتح خطوط مباشرة أمام الطيران القطري لتيسير الحج جوا، كما نطالب بفتح المنفذ البري لمن لا يستطيع الحج جوا".

وأوضح المري أن بلاده لم تقم بتدويل الحج، "وإنما خاطبنا المؤسسات الدولية لرفع الانتهاك الحاصل بحق الحجاج القطريين".

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رفعت شكوى إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي، حول ما قالت إنها "عراقيل وصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين لأداء مناسك الحج".