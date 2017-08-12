لقاء مرتقب بين حفتر والسراج في موسكو اليوم

قالت وكالة “إنترفاكس” الروسية إن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سيلتقيان في موسكو اليوم السبت.

وفي المقابل نفت مصادر لقناة روسيا اليوم، ما أوردته وكالة “إنترفاكس” عن قدوم حفتر والسراج يوم غد إلى موسكو، وأكدت قدوم حفتر فقط يوم السبت.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الداخلية في ليبيا التابعة لوزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما، ليف دينغوف، قوله: “يصل يوم غد من طبرق إلى موسكو الجنرال خليفة حفتر، ومن طرابلس رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج”.

وأوضح دينغوف لوكالة “إنترفاكس” أن حفتر والسراج سيبحثان، خلال اجتماعاتهما مع مسؤولين روس، “مسائل المصالحة بين الطرفين المتنازعين”، إضافة إلى مواضيع “الأمن القومي الليبي ومكافحة الإرهاب، وملف الهجرة غير القانونية.

ولم تعلن مكاتب الإعلام في كل من القيادة العامة والمجلس الرئاسي، عن أي زيارات سيقوم بها الاثنان.