الجيش السوري يطرد "داعش" من آخر معاقله في حمص

بسط الجيش السوري سيطرته الكاملة على مدينة السخنة، آخر معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة حمص.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر عسكرية، أن الجيش السوري ألحق بتنظيم "داعش" خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتقع مدينة السخنة على بعد حوالي 50 كم شمال شرقي مدينة تدمر القديمة، كما تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة دير الزور.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، أن وحدات الهندسة في الجيش السوري تقوم بإزالة المفخخات والعبوات الناسفة التي خلفها مسلحو التنظيم داخل الأبنية السكنية وفي الشوارع.

وتعد مدينة السخنة أكبر تجمع لتنظيم داعش في ريف حمص الشرقي وأهم طرق إمداده الرئيسة، بوصفها نقطة وصل بين أرياف حمص ودير الزور ومدينة الرقة أكبر معاقل التنظيم في سوريا.

واستعادت وحدات من الجيش، أمس الجمعة، السيطرة على قرية الطرفاوي شمال شرق أبو العلايا بمنطقة جب الجراح شرقي مدينة حمص بنحو73 كم، بعد القضاء على عدد من مسلحي "داعش" وتدمير آليات وذخائر كانت بحوزتهم.