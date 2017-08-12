فنزويلا ترد على ترامب

وصفت، اليوم السبت، وزارة الدفاع الفنزريلية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي لمح فيها باللجوء إلى الخيار العسكري لحماية المدنيين من قمع السلطات الفنزويلية، بـ "الجنون".

اعتبر وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال "فلاديمير بادرينو"، التهديد العسكري الذي أطلقة ترامب بشأن الأزمة السياسية المتفاقمة في فنزويلا بـ "المجنون والمتطرف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس أنه يدرس خيارات للرد على قمع السلطات للمتظاهرين المعارضين لحكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تشمل تدخل الجيش الأمريكي.