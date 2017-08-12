السعودية تحظر استخدام الغاز خلال موسم الحج

أعلنت المملكة العربية السعودية، استمرار العمل بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي، فى منطقة المشاعر المقدسة، خلال موسم حج هذا العام، حفاظاً على أرواح الحجاج وسلامتهم.

وجه وزير الداخلية السعودى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، باستمرار العمل بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهى فى منطقة المشاعر المقدسة، خلال موسم حج هذا العام، بما فيها الأبنية والمخيمات التابعة للجهات الحكومية دون استثناء، حفاظاً على أرواح الحجاج .

وشدد وزير الداخلية السعودى فى بيان، يوم السبت، على أهمية قيام الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرار، وتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يثبت مخالفته لمضمون القرار، بإدخال أو استخدام الغاز المسال إلى أى من مشاعر منى وعرفات ومزدلفة، سواء أكان تابعاً لحملات الحج أو الجهات الحكومية والخيرية المشاركة فى أعمال الحج.

وقال مدير عام الدفاع المدنى الفريق سليمان العمرو، إن هذا التوجيه يؤكد حرص حكومة المملكة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لتأدية نسكهم بكل أمن وطمأنينة، واستبعاد مكامن الخطر أياً كانت مسبباتها.

وأشار إلى أن تطبيق قرار حظر استخدام الغاز يأتى بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع دخول الغاز إلى المشاعر المقدسة، مؤكداً وجود آليات واضحة لتنفيذ القرار، تمنح لمفتشى الإشراف الوقائى بالدفاع المدنى صلاحية ضبط أسطوانات الغاز المسال ومصادرتها، وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين .

وقال إن فرق السلامة بالدفاع المدنى فى الحج، تباشر جولات تفتيشية يومية داخل المخيمات، للتأكد من خلوها من أسطوانات ومواقد الغاز، ومباشرة ضبط المخالفين، ومصادرة ما بحوزتهم، وتطبيق الغرامات المالية المقررة لهذه المخالفة، مؤكداً أن القرار أسهم بفاعلية كبيرة فى الوقاية من مخاطر الحريق فى مخيمات ومساكن الحجاج بالمشاعر المقدسة منذ بدء العمل به خلال السنوات الماضية .