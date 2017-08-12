حفتر يطالب الاتحاد الأوروبى بميزانية ضخمة لوقف تدفق المهاجرين

قال المشير خليفة حفتر، في مقابلة نشرت السبت، إن كلفة الجهود الأوروبية الضرورية للمساعدة في وقف تدفق اللاجئين على الحدود الجنوبية لليبيا، تقدر ب "20 مليار دولار على امتداد 20 أو 25 عاما".

وقال حفتر لصحيفة "كورييرى دولا سيرا" إن مشكلة المهاجرين "لا تحل على شواطئنا، إذا توقفوا عن المغادرة عبر البحر، فيتعين علينا عندئذ أن نحتفظ بهم، وهذا ليس ممكنا"، وأضاف قائد "الجيش الوطنى الليبى" أنه "يتعين علينا فى المقابل العمل سوية لوقف موجات تدفق اللاجئين على امتداد 4000 كلم من الحدود الصحراوية الليبية فى الجنوب، جنودى على أهبة الاستعداد، أسيطر على أكثر من ثلاثة أرباع البلاد، لدى العناصر، لكن تنقصنى الإمكانيات".

وأوضح المشير حفتر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون "سألنى عما نحتاج إليه، وأقوم بإعداد لائحة لإرساها إليه"، وذكر أن اللائحة تتضمن "تدريبات لخفر الحدود، وذخائر وأسلحة، وخصوصا آليات مدرعة وسيارات جيب للرمل وطائرات من دون طيار وأجهزة كشف الألغام ومناظير للرؤية الليلية ومروحيات"، وأضاف حفتر أن الهدف هو إقامة معسكرات متحركة تضم 150 رجلا حدا أدنى كل 100 كلم، وتاعب " فى ليبيا، يجب أن نعمل على احتواء دفعات كبيرة من الأشخاص الذين يصلون من كل أنحاء إفريقيا".