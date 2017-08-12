مقتل ضابط جراء تحطم طائرة عسكرية شمال مصر

أفادت "بوابة الفجر" المصرية بأن ضابطا برتبة نقيب طيار في سلاح الجو المصري لقي مصرعه، جراء تحطم طائرته اليوم السبت في محافظة الدقهلية شمال مصر.

وأكد مدير أمن المحافظة اللواء أيمن الملاح أنه تلقى إخطارا بتحطم الطائرة في أراض زراعية بمركز السنجلاوين، مضيفا أن قوات الأمن توجهت على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع قائد الطائرة.وأشار اللواء إلى أن قوات الأمن طوقت مكان تحطم الطائرة وتمت السيطرة على النيران التي اندلعت هناك، دون الكشف عن سبب سقوط الطائرة أو طرازها.من جانبها، نقلت صحيفة "الجمهورية" المصرية عن مصدر أمني قوله إن الطائرة أقلعت من مطار شاوة العسكري في إطار تدريبات خاصة، وتحطمت نتيجة لتعطل محركاتها.