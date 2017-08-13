حفتر يلتقي لافروف بموسكو الاثنين

أكدرئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية في ليبيا، ليف دينغوف، وصول القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، السبت، إلى موسكو.

وأوضح رئيس مجموعة الاتصال التابعة لوزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما، ليف دينغوف، أن حفتر قد وصل ونزل بفندق.

كما أكد أن اللقاء بين حفتر ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيعقد يوم الاثنين القادم، الموافق لـ 14 أوت الجاري.

ولم يستبعد دينغوف احتمال أن يجتمع حفتر مع ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، مضيفا أن هذه المعلومة غير مؤكدة بعد.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر صفحته في "فيسبوك" عن وصول حفتر إلى موسكو.