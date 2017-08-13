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هيومن رايتس تطالب الرياض بالتحقيق في أحداث العوامية وتقديم الخدمات لأهلها

  13 أوت 2017 - 11:12   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الدولي
هيومن رايتس تطالب الرياض بالتحقيق في أحداث العوامية وتقديم الخدمات لأهلها

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السعودية بتوفير الخدمات لسكان بلدة العوامية المحاصرة منذ أشهر، والتحقيق فورا وبشكل موثوق في ما إذا كانت قواتها قد استخدمت القوة المفرطة ضدّ سكانها.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان: "على قوات الأمن السعودية توفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنهم يستطيعون الانتقال داخل المدينة وخارجها بأمان. وعلى السلطات السعودية أيضا أن تُحقق فورا وبشكل موثوق فيما إذا كانت قواتها استخدمت القوة المفرطة في العوامية"

 

 

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