مقتل مسلحين اثنين برصاص الأمن شمالي القاهرة

لقي مسلحان مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن، أثناء محاولة القبض عليهما في محافظة القليوبية، شمالي العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد.

ووفقا لـ"بوابة الأهرام"، فقد كانت قوات الأمن قد داهمت وكرا بمنطقة الخصوص بالقليوبية، يختبئ فيه عنصران متهمان باغتيال ضابط بالأمن الوطني، وحدث تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرعهما.

وقال مصدر أمني بالقليوبية، إن الحادث لم يخلف خسائر بين رجال الشرطة أو الأهالي، مؤكدا أن الوضع الأمني مستقر وأن "الخلية الإرهابية" على علاقة بحادث اغتيال ضابط الأمن الوطني ببلدة الخانكة (بالقليوبية).