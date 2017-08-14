روسيا: لا وساطات لحل الأزمة الليبية إلا عبر الأمم المتحدة

ثمن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بسعي القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر للتوصل إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا ضرورة إشراف الأمم المتحدة على كافة جهود الوساطة.

وقال لافروف في مستهل لقائه مع حفتر في موسكو، اليوم الاثنين "للأسف، الوضع في ليبيا لا يزال معقدا، ولم يتم تجاوز خطر التطرف في وطنكم. ولكننا نعلم بالتدابير المتخذة وندعم بنشاط الاتجاه الناشئ نحو تنشيط عمليات التسوية السياسية وإعادة بناء الدولة في بلادكم بشكل كامل".

وأضاف الوزير الروسي "يبدو لنا أنه يجب، في الجبهة السياسية الآن، تركيز كافة مبادرات الوساطة في إطار عمل الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا العمل يجب أن يساهم ليس في إيجاد "حلول" للتسوية، إنما في الحوار بين أبرز الشخصيات الليبية لكي يتوصلوا بأنفسهم إلى اتفاق حول مستقبل البلاد.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تتوقع أن يقوم غسان سلامة، المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، بزيارة إلى روسيا.