الإبعاد 10 سنوات لكل مقيم يخالف قواعد الحج

حذرت الشرطة السعودية المقيمين داخل المملكة من الإقدام على الحج دون الحصول على تصريح، تجنبا لعقوبة الإبعاد والمنع من دخول الأراضي السعودية لمدة 10 سنوات

وقالت إدارة الأمن العام السعودي، الاثنين 14 أوت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أخي المقيم.. الإبعاد خارج المملكة عقوبة المقيم المتوجه للحج دون تصريح، مع منعه من دخول المملكة لمدة 10 سنوات".يشار إلى أن السعودية تمنع المقيمين والزوار من الحج إلا بتصريح، في إطار تنظيم الأعداد، وضبط الأفواج، وعدم التسبب بزحام يؤثر على سير حركة الشعائر كما ينبغي