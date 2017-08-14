لبنان ينهي إجلاء مسلحي "سرايا أهل الشام"

أعلن الأمن العام اللبناني إنجاز عملية إخراج تنظيم "سرايا أهل الشام" من جرود عرسال شرقي البلاد إلى الأراضي السورية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أن 34 حافلة على متنها المئات من مسلحي "سرايا أهل الشام" وعوائلهم انطلقت في الساعة 11,50 بالتوقيت المحلي باتجاه الأراضي السورية بمواكبة دوريات من الأمن العام بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني وذلك حتى الحدود اللبنانية السورية ، على أن تتولى السلطات المعنية في سوريا تأمين وصولهم إلى منطقة "الرحيبة" داخل الأراضي السورية.