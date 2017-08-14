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السلطة الفلسطينية تطلق سراح 5 صحفيين معتقلين

  14 أوت 2017 - 13:55   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الدولي
السلطة الفلسطينية تطلق سراح 5 صحفيين معتقلين

أطلقت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، سراح خمسة صحفيين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي في الضفة الغربية، حسب ما أفاد محام يدافع عن قضيتهم.
وقال محامى نقابة الصحفيين علاء فريجات لوكالة فرانس برس إن "المحاكم المختصة قررت إطلاق سراح خمسة صحفيين، ومن المفترض أن يتم الإفراج عن جميع الصحفيين"، ومن جهته، قال مصدر في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنه تم التوصل إلى اتفاق بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين اليوم.
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية اعتقلت سبعة صحفيين الأسبوع الماضي، ووجهت إلى خمسة منهم تهمة "نقل معلومات حساسة لجهات معادية"، كما وجهت إليهم اتهامات تتعلق بالنشر عبر الانترنت أو من خلال إنشاء مواقع وفضائيات إخبارية، واستندت لوائح الاتهام إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي بدأ تطبيقه في جويلية الماضي، ويواجه انتقادات حقوقيين وصحفيين، وبين المعتقلين السبعة ثلاثة صحفيين يعملون لدى قناة القدس الفضائية، وواحد في بيت لحم، ويعمل أحد الصحفيين مع قناة الأقصى التابعة لحركة حماس.
ويأتي إطلاق سراح الصحفيين في الضفة الغربية، بعد ساعات من إطلاق حماس سراح صحفي يعمل لدى تلفزيون فلسطين الرسمي، بعد اعتقال استمر أكثر من 60 يوما.

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