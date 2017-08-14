حفتر يبحث فى موسكو إمكانية الدعم العسكرى الروسى لليبيا

أكد قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر أنه بحث فى موسكو إمكانية تقديم دعم عسكرى روسى لليبيا، مشيرا إلى أنه على ثقة من أن "روسيا ستظل صديقا جيدا لنا ولن ترفض المساعدة".

وقال حفتر، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الاثنين، فى العاصمة الروسية، "سنكون سعداء للغاية، إذا شاركت روسيا فى إيجاد حلول للأزمة الليبية".

وفى ما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية، ذكر حفتر أنها تتم عبر الحدود البرية وليس البحرية ودعا لدعمه للسيطرة على حدود ليبيا.

وأضاف "أنه عرض على الجانب الروسى كل المشاكل التى تعترض ليبيا ".

ولفت المشير حفتر إلى أن البعض يريد للمجموعات المهاجرة أن تتكدس على الشاطئ لكى يجرى توطين لها غريب الشكل، مشددا على رفضه لهذا الأمر.

ودعا لتعزيز السيطرة على الحدود الليبية البرية، موضحا أن قوات تحتاج للمعدات اللازمة للقيام بذلك.