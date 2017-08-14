القضاء الألماني يدين لاجئا سوريا بالاحتيال على تنظيم "داعش"

قالت متحدثة باسم محكمة ألمانية إن المحكمة أدانت لاجئا سوريا بالاحتيال على تنظيم داعش لتمنح بذلك الحماية القانونية لتنظيم يصفه الاتحاد الأوروبى بأنه إرهابى.

وحكم قاض بمدينة ساربروكن فى جنوب غرب ألمانيا على السورى وهو مصفف شعر من دمشق وعمره 39 عاما بالسجن عامين لأنه طلب من أعضاء بتنظيم داعش تحويل ما يصل إلى 180 ألف يورو (212400 دولار) إليه.

وقال القاضى إن الرجل ادعى كذبا أنه سيشن هجمات فى ألمانيا لصالح تنظيم داعش باستخدام متفجرات. ولم يتم تحويل أى أموال له.

ورفضت المحكمة قول الادعاء إن الرجل مذنب بجريمة أكبر وهى التخطيط لشن هجمات لصالح التنظيم الإرهابى.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الطرفين استأنفا ضد الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. وورد أن اللاجئ السورى يدعى حسن إيه. وذلك وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية.