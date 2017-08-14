أكثر من 600 ألف سورى عادوا إلى بلادهم منذ 2017

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الإثنين، أن أكثر من 600 ألف سورى ممن غادروا منازلهم بسبب الحرب، عادوا إلى بلدهم بين يناير ويوليو 2017.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة فى بيان فى جنيف إلى أن 84% من بين العائدين وعددهم 602759 لم يغادروا البلد انما نزحوا الى مناطق أخرى داخل سوريا.

أما بالنسبة إلى الآخرين (16%) فقد كانوا لاجئين فى بلدان الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق وعادوا الى بلدهم فى الفترة المذكورة.

وأفادت المنظمة أن قرابة 27% من السوريين قالوا إنهم عادوا إلى بلدهم لحماية ممتلكاتهم فيما أشار 25% منهم إلى تحسن الوضع الاقتصادى فى مناطقهم الأصلية.

وعزا 14% من السوريين العائدين سبب عودتهم إلى تفاقم الوضع الاقتصادى فى أماكن لجوئهم فيما يشير 11% الى أن مشاكل اجتماعية وثقافية دفعتهم الى العودة ونسبة 11% منهم ترى تحسنا فى الوضع الأمنى فى مكان عودتهم.

وعام 2016، توجه نصف السوريين العائدين إلى محافظة حلب وتتوقع المنظمة أن تكون الاتجاهات نفسها هذا العام، إذ ان 67% (405420 شخصا) من النازحين العائدين منذ بداية عام 2017 اختاروا العودة الى محافظة حلب فيما عاد 27620 سوريا إلى إدلب و45300 آخرين الى حماة و21346 الى الرقة بالإضافة الى 21346 نازحا عادوا الى ضواحى دمشق و27861 آخرين الى محافظات سورية أخرى.

وأفادت المعلومات أن جميع العائدين تقريبا (97%) عادوا إلى منازلهم فيما يسكن 1,8% مع عائلات استقبلتهم و1,4% فى منازل مهجورة و0,14% فى مساكن فاخرة.

ولا يزال الحصول على المياه (41%) والخدمات الصحية (39%) محدودا بسبب الأضرار الناجمة عن أعمال العنف فى البنى التحتية

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنه رغم ازدياد معدلات الإتجاه نحو العودة، فان أكثر من 6 ملايين سورى ما يزالون نازحين فى بلدهم وأكثر من 5 ملايين لاجئين فى الخارج.