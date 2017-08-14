الجزائر تعرب عن تضامنها مع بوركينا فاسو عقب الاعتداء الارهابي

أعربت الجزائر يوم الاثنين عن تضامنها مع بوركينا فاسو عقب الاعتداء الارهابي أمس الأحد بواغادوغو داعية المجتمع الدولي إلى "مضاعفة" الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب

و أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح لوأج "اننا ندين بشدة هذا الاعتداء الارهابي الدموي الذي ارتكب الاحد ضد أبرياء بمطعم بواغادوغو و نعرب عن تضامننا مع بوركينا فاسو شعبا و حكومة و مع عائلات ضحايا هذا العمل الشنيع".و أوضح أن "هذه الجريمة الشنعاء تعد خرقا للحق في الحياة و معارضة لقيم السخاء و الضيافة التي يعرف بها الشعب البوركينابي الشقيق".و أضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه "أمام موجة العنف الأخيرة في هذا البلد الصديق يجب على إفريقيا و المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لمحاربة الارهاب و تحطيم مخططاته المدمرة"